В России заметно увеличился спрос на устройства с гибким экраном

Группа М.Видео-Эльдорадо — это крупная российская компания, которая занимается продажей электроники и бытовой техники через интернет и розничные магазины.

В первой половине 2024 года они проанализировали статистику продаж складных и раскладных смартфонов в своих магазинах.

Самым популярным брендом раскладных смартфонов в своем классе стал Honor с моделью Honor Magic V2, а среди складных смартфонов лидером оказался Samsung Galaxy Z Flip 5.

В топ-5 брендов по продажам в первой половине 2024 года входят Samsung, Huawei, Honor, Motorola и Oppo.

Общий объем продаж складных и раскладных смартфонов в рублевом выражении в сети М.Видео-Эльдорадо увеличился на 27% по сравнению с предыдущим годом.

В 2022 году подобные модели производили только Samsung и Huawei, в 2023 году к ним присоединились Motorola, OPPO и Tecno, а в 2024 году бренд Honor также представил свои модели.

В июле 2024 года Группа М.Видео-Эльдорадо провела большую презентацию новых складных и раскладных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6. Новые модели стали доступны для предварительного заказа с 10 июля, а начиная с 24 июля их можно будет приобрести в магазинах.

В магазинах Группы М.Видео-Эльдорадо работает более 2000 зон смартфонов известных брендов, где представлены самые новые технологические новинки от ведущих производителей.