Главная » Новости

В России заметно увеличился спрос на устройства с гибким экраном

Автор На чтение 2 мин Просмотров 5 Опубликовано

Группа М.Видео-Эльдорадо — это крупная российская компания, которая занимается продажей электроники и бытовой техники через интернет и розничные магазины.

В первой половине 2024 года они проанализировали статистику продаж складных и раскладных смартфонов в своих магазинах.

Самым популярным брендом раскладных смартфонов в своем классе стал Honor с моделью Honor Magic V2, а среди складных смартфонов лидером оказался Samsung Galaxy Z Flip 5.

В топ-5 брендов по продажам в первой половине 2024 года входят Samsung, Huawei, Honor, Motorola и Oppo.

Общий объем продаж складных и раскладных смартфонов в рублевом выражении в сети М.Видео-Эльдорадо увеличился на 27% по сравнению с предыдущим годом.

В 2022 году подобные модели производили только Samsung и Huawei, в 2023 году к ним присоединились Motorola, OPPO и Tecno, а в 2024 году бренд Honor также представил свои модели.

В июле 2024 года Группа М.Видео-Эльдорадо провела большую презентацию новых складных и раскладных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold6 и Z Flip6. Новые модели стали доступны для предварительного заказа с 10 июля, а начиная с 24 июля их можно будет приобрести в магазинах.

В магазинах Группы М.Видео-Эльдорадо работает более 2000 зон смартфонов известных брендов, где представлены самые новые технологические новинки от ведущих производителей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.