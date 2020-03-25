В России стали доступны для заказа Nokia 1.3 и Nokia 5310

В России стали доступны для заказа Nokia 1.3 и Nokia 531025.03.2020 18:10
Возрожденный телефон и бюджетный смартфон были представлены несколько дней назад.
Теперь компания HMD Global объявила о старте приема предзаказов на новинки в России.
Бюджетный телефон Nokia 1.3, который работает на ОС Android 10 Go имеет процессор Qualcomm 215 и 1 ГБ оперативной памяти.
При этом у него есть аккумулятор на 3 000 мАч. Его в нашей стране оценили в 5 990 рублей. Клиентам будет доступен аппарат в бирюзовом, золотистом и графитовом цвете.
Что касается возрождённого Nokia 5310, то он предлагается для заказа в бело-красном и черно-красном исполнении по цене 3 990 рублей.
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