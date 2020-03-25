В России стали доступны для заказа Nokia 1.3 и Nokia 5310

Возрожденный телефон и бюджетный смартфон были представлены несколько дней назад.

Теперь компания HMD Global объявила о старте приема предзаказов на новинки в России.

Бюджетный телефон Nokia 1.3, который работает на ОС Android 10 Go имеет процессор Qualcomm 215 и 1 ГБ оперативной памяти.

При этом у него есть аккумулятор на 3 000 мАч. Его в нашей стране оценили в 5 990 рублей. Клиентам будет доступен аппарат в бирюзовом, золотистом и графитовом цвете.

Что касается возрождённого Nokia 5310, то он предлагается для заказа в бело-красном и черно-красном исполнении по цене 3 990 рублей.