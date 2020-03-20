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Представили антикризисные смартфоны Nokia 5.3 и Nokia 1.3

20.03.2020 15:33

Nokia провела презентацию нового Nokia 8.3 5G, а также возрожденного телефона Nokia 5310.
Однако помимо этих аппаратов компания представила еще и бюджетные модели, а именно Nokia 5.3 и Nokia 1.3.

Эти устройства назвали в Сети антикризисными. Они имеют ОС Android 10, но для Nokia 5.3 предлагается чистый Андроид, а в Nokia 1.3 установлена версия Go.

Последняя, как известно, адаптирована под дешевые устройства. У Nokia 5.3 имеется 6,55-дюймовый экран с разрешением HD+. Фронтальная камера в новинке на 8 Мп, а основная имеет датчики на 13, 5, 2 и 2 Мп. Сканер отпечатков пальцев имеется на задней панели.

В качестве процессора установлен Snapdragon 665, а дополнит его 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной. Аккумулятор в новинке получил емкость 4 000 мАч.

Бюджетная модель Nokia 1.3 оснащена 5,7-дюймовым экраном HD+, процессором Snapdragon 215, 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ, а также съемным аккумулятором на 3 000 мАч.

Этот смартфон будет представлен на рынке в золотистом, бирюзовом и графитовом цветах по цене 95 евро, а Nokia 5.3 обойдется покупателям в 189 евро за вариант 4/64 ГБ. Цветовая гамма этой модели представлена песочным, графитовым и бирюзовым вариантами.

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