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Представлен новый возрожденный телефон Nokia 5310 XpressMusic

19.03.2020 21:34

О том, что Nokia в текущем году возродит еще один легендарный кнопочный телефон стало известно в прошлом году.

Месяц назад стали появляться сообщения о том, что будет выпущен современный вариант Nokia 5310 XpressMusic.

Позже были раскрыты спецификации телефона, а теперь компания его представила официально.

Новинка оказалась максимально простой, при этом в ней сохранили боковые кнопки управления плеером и разместили стереодинамики, которые расположили с лицевой стороны.

Технически телефон похож на остальные кнопочные аппараты Nokia. В возрождённой Nokia 5310 установлен процессор MT6260A, 8 МБ оперативной и 16 МБ постоянной памяти, есть поддержка карт памяти формата microSD до 32 ГБ.

Экран в телефоне диагональю 2,4-дюйма. На тыльной стороне расположена камера с датчиком на 0,3 Мп.

Батарея в телефоне на 1200 мАч, есть также Bluetooth и FM-радио. Работает модель под управлением Series 30+.
Nokia 5310 в продаже появится в марте по цене 39 евро.

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