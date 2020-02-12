В России сильно вырос спрос на смартфоны

Речь идет о популярности новой техники по итогам января, когда был отмечен резкий рост спроса на смартфоны.

Как пишет hi-tech.mail.ru со ссылкой на аналитический отдел «Ситилинк», число поисковых запросов на покупку смартфонов и других гаджетов выросло на 51% в сравнении с январем 2018 года.

Чаще всего россияне интересовались продуктами Samsung, Honor, iPhone, Xiaomi и Nokia, которые заняли с первого по пятое место соответственно.

Также наблюдался резкий рост спроса на категорию товаров «Фото, видео и системы безопасности». Рост поисковых запросов составила 44%.

Автомобильные аксессуары искали на 11% чаще. Больше всего техникой интересуются жители Москвы, Петербурга и Краснодарского края.