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Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra представлены официально

11.02.2020 23:43

Samsung, как и обещала, представила свою новую флагманскую линейку Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra.
Первые два смартфона являются эволюционным продолжением прошлогодних флагманов, а вот Galaxy S20 Ultra это уже революционный аппарат, который способен удивить.

Новую линейку можно будет узнать по массивному модулю основной камеры. С лицевой стороны аппараты очень похожи между собой, и они имеют большой качественный экран с минимальными рамками и врезанной в дисплей фронтальной камерой.

В Galaxy S20 и S20+ основные камеры установили попроще в сравнении с Galaxy S20 Ultra.  Тут основной датчик на 12 Мп и нет рекордного зума.

При этом эти смартфоны способны записывать видео в разрешении 8К, но только при частоте кадров 24 к/с.


В самом дорогом Galaxy S20 Ultra уже используется революционная 108 Мп камера, которая отличается от той, что установили в китайский смартфон.

Также этот смартфон получил 100 кратное приближение. 108 Мп камера при хорошем освещении делает снимки с максимально высокой детализацией.

Ночью 108 Мп камера будет объединять пиксели и делать снимок с разрешением 12 Мп. Это позволить делать качественные снимки при очень низкой освещённости.

Все новинки оснащены экраном с частотой обновления 120 Гц, но такой режим работает только при в разрешении Full HD+, а при активации в настройках 60 Гц, дисплей будет переключаться на разрешение QHD+.

На презентации было сказано, что флагманские смартфоны получили очень быстрый сенсорный слой со скоростью обновления 240 Гц.


В основе всей линейки смартфонов лежит процессор Snapdragon 865, но с таким чипом аппараты будут предлагать только в некоторые регионах.

В качестве альтернативы компания будет предлагать процессор Exynos 990. К примеру, этот чип будет в российских версиях Galaxy S20.

Оперативная память в линейке используется стандарта LPDDR5, а флеш-накопители получили UFS 3.0.

В России Galaxy S20 появится 13 марта по цене 69 990 рублей. Galaxy S20+ можно будет купить за 79 990 рублей, а вот самым дорогим станет Galaxy S20 Ultra, который корейская компания предложит за 99 990 рублей.

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