В России представлена ещё одна мобильная ОС — «РОСА Мобайл»

НТЦ ИТ РОСА сегодня представило новую российскую мобильную операционную систему (ОС) под названием «РОСА Мобайл».

ОС разработана на базе открытой платформы KDE Plasma Mobile и использует мобильную редакцию рабочего стола Plasma 5, библиотеки KDE Frameworks 5, телефонный стек ModemManager и коммуникационный фреймворк Telepathy.

«РОСА Мобайл» основана на Linux и объединяет лучшие особенности операционных систем Android и iOS, что упрощает переход на нее для пользователей этих систем.

Во II квартале следующего года будет представлен сервис миграции на «РОСА Мобайл» с других популярных операционных систем.

ОС включает собственный магазин приложений под названием «РОСА Маркет», где будут доступны как системные, так и сторонние приложения. Пользователи смогут использовать привычные сервисы Android с помощью специального инструмента. Полная поддержка Android-приложений будет доступна в «РОСА Мобайл» в первой половине 2024 года.

Пользователи смогут использовать нативные приложения ОС «РОСА Мобайл» и Android-приложения на одном экране. В системе также предусмотрена единая учетная запись «РОСА ID» для доступа ко всем сервисам экосистемы.

Для хранения контента доступен облачный сервис «РОСА Диск» с объемом хранилища в 10 Гб, который можно увеличить при необходимости. Также имеется служба push-уведомлений «РОСА Уведомления» и мессенджер «РОСА Мессенджер» с поддержкой сквозного шифрования для переписки, отправки файлов, видео и голосовых сообщений. Мессенджер поддерживает групповые чаты и новостные каналы.

Для обеспечения безопасности корпоративных заказчиков предусмотрен сервис «РОСА Контроль», который позволяет компаниям удаленно управлять доступом к устройствам сотрудников и при необходимости удалить хранимый на них контент. Сервис настраивается в соответствии с политиками безопасности компании. Также доступна версия «РОСА Мессенджер» для десктопа.

Глава НТЦ ИТ РОСА, Олег Карпицкий, отметил, что ОС «РОСА Мобайл» будет распространяться только на доверенных устройствах, чтобы обеспечить максимальную безопасность данных.

Первым устройством, работающим на ОС «РОСА Мобайл», стал отечественный смартфон «Р-ФОН».