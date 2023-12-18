Официально представлен российский смартфон Р-ФОН с ОС Роса Мобайл

Компания Рутек официально представила новый российский смартфон под названием Р-ФОН. Этот смартфон был включен в Единый реестр Минпромторга РФ, что подтверждает его статус промышленной продукции, выпускаемой на территории России.

Р-ФОН оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 1080 х 2412 пикселей. Особенностью этого дисплея является его поддержка частоты обновления изображения в 120 Гц, что обеспечивает более плавное и реалистичное отображение.

Сердцем смартфона является однокристальная система MediaTek Helio G99. Он оснащен 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Также стоит отметить, что толщина корпуса Р-ФОН составляет всего 7,8 мм, а его вес составляет 189 грамм.

Основная камера смартфона оснащена 50-мегапиксельным датчиком изображения и объективом с диафрагмой F/1,8. Кроме того, в ней установлен дополнительный датчик глубины с разрешением 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Р-ФОН также получил аккумулятор емкостью 5000 мА•ч с поддержкой 18-ваттной зарядки. Это обеспечивает долгое время работы без необходимости частого подключения к сети.

Операционная система Роса Мобайл является главной особенностью Р-ФОН. Она разработана на базе Linux с упором на конфиденциальность пользователей. Кроме того, встроенный эмулятор позволяет запускать Android-приложения, что делает смартфон более универсальным в использовании.

Р-ФОН также имеет свой собственный магазин приложений под названием РОСА Маркет, где пользователи могут скачивать различные приложения. Кроме того, в смартфоне предустановлено приложение Мессенджер, которое функционально напоминает Telegram, а также приложение Диск для облачного хранения данных.

Пока что цена и дата начала продаж Р-ФОН не были сообщены, однако этот смартфон представляет собой интересное решение для российского рынка и обещает привлечь внимание потребителей своими характеристиками и уникальными возможностями.

Источник: iphones.ru.