На презентации отечественного смартфона «Р-ФОН» представлен «РОСА Мессенджер»

На презентации, проведенной вместе с отечественным смартфоном «Р-ФОН», был представлен новый сервис для коммуникаций под названием «РОСА Мессенджер», как сообщает корреспондент издания Runet.

Генеральный директор АО «НТЦ ИТ РОСА», Олег Карпицкий, рассказал, что на данный момент мессенджер обладает всеми необходимыми функциями для обычного использования, такими как отправка сообщений, файлов, фотографий и видео, а также голосовых сообщений.

Сервис можно использовать как корпоративный мессенджер, где вся коммуникация происходит внутри закрытой корпоративной сети, так и как личный, где общение осуществляется через общедоступную сеть. При этом интерфейс платформы будет унифицированным.

Клиенты, предпочитающие использовать мессенджер, развернутый на собственной инфраструктуре, могут воспользоваться сервисом «РОСА Коннект», который представляет программно-аппаратный комплекс.

В таком случае все данные хранятся у клиента, управление осуществляется централизованно, и общение происходит внутри корпоративной сети. Важно отметить, что клиент для личного и корпоративного общения остается одним, и не требуется использовать несколько клиентов одновременно.

Кроме указанных функций, «РОСА Мессенджер» также позволяет создавать групповые чаты. Планируется, что в следующем году будут добавлены функции аудио- и видеозвонков, чтобы превратить мессенджер в полноценного клиента для использования в системе видеоконференций (ВКС).