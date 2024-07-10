Главная » Новости

В России анонсированы цены на новинки Honor 200 и 200 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

В Китае новые смартфоны Honor 200 и 200 Pro были представлены еще в мае, глобальная версия дебютировала в прошлом месяце.

В России анонсированы цены на новинки Honor 200 и 200 Pro

Теперь же бренд активно готовится к запуску продаж новинок на разных рынках, включая российский. Недавно журналисты выяснили, во сколько Honor 200 и 200 Pro оценят в нашей стране.

О стоимости аппаратов стало известно «Ленте.ру», где ссылаются на источник в розничной торговле. Если верить этому источнику, то Honor 200 на российском рынке получил ценник в 50 тыс. рублей, тогда как модель 200 Pro обойдется уже в 70 тыс. рублей.

В продаже будут доступны смартфоны в нескольких конфигурациях памяти, а именно 8/256 и 12/512 ГБ для базовой модели, причем за больший объем памяти придется доплатить 5 тыс. рублей. То есть Honor 200 в версии 12/512 ГБ обойдется в 55 тыс. рублей.

Что касается топовой версии устройства, то ее будут продавать в одной конфигурации с 12/512 ГБ памяти. Предварительные заказы на новинки планируют открыть 23 июля.

 

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.