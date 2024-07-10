В России анонсированы цены на новинки Honor 200 и 200 Pro

В Китае новые смартфоны Honor 200 и 200 Pro были представлены еще в мае, глобальная версия дебютировала в прошлом месяце.

Теперь же бренд активно готовится к запуску продаж новинок на разных рынках, включая российский. Недавно журналисты выяснили, во сколько Honor 200 и 200 Pro оценят в нашей стране.

О стоимости аппаратов стало известно «Ленте.ру», где ссылаются на источник в розничной торговле. Если верить этому источнику, то Honor 200 на российском рынке получил ценник в 50 тыс. рублей, тогда как модель 200 Pro обойдется уже в 70 тыс. рублей.

В продаже будут доступны смартфоны в нескольких конфигурациях памяти, а именно 8/256 и 12/512 ГБ для базовой модели, причем за больший объем памяти придется доплатить 5 тыс. рублей. То есть Honor 200 в версии 12/512 ГБ обойдется в 55 тыс. рублей.

Что касается топовой версии устройства, то ее будут продавать в одной конфигурации с 12/512 ГБ памяти. Предварительные заказы на новинки планируют открыть 23 июля.