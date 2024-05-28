Представлены новые флагманы Honor 200 и 200 Pro с ИИ-камерами

Китайская компания Honor представила новую серию смартфонов Honor 200, которая включает модели Honor 200 и Honor 200 Pro. Глобальная презентация новинок состоится 12 июня, а пока их дебют прошел в Китае.

Оба устройства оснащены высококачественными OLED-дисплеями с высоким разрешением и поддержкой HDR. Экраны также обладают функцией защиты глаз и способностью отображать множество оттенков цвета.

Honor 200 имеет немного меньший экран по сравнению с Honor 200 Pro и получил процессор Snapdragon 7 Gen 3. Honor 200 Pro оснащен мощнее процессором Snapdragon 8s Gen 3 и дополнительным чипом для улучшения связи.

Оба смартфона обладают отличными камерами, которые делают великолепные фотографии. У Honor 200 Pro есть основная камера с оптической стабилизацией изображения и возможностью съемки в высоком разрешении. У Honor 200 также есть отличная камера с автофокусом и режимом макросъемки.

Honor сотрудничает с фотостудией Harcourt и вместе они разработали новый портретный режим, который позволяет создавать студийные фотографии с помощью искусственного интеллекта.

Смартфоны Honor 200 и Honor 200 Pro оснащены мощными аккумуляторами и поддерживают быструю проводную и беспроводную зарядку. Они работают на операционной системе Android 14 с фирменной оболочкой MagicOS 8.0.

Цены на смартфоны Honor 200 начинаются от 2699 юаней за базовую версию и достигают 3199 юаней за версию с большим объемом памяти.

Honor 200 Pro стоит 3499 юаней за версию с базовым объемом памяти и 4499 юаней за версию с максимальным объемом памяти.

Смартфоны Honor 200 будут доступны для покупки в Китае с 31 мая.