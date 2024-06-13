В Париже представлены глобальные Honor 200 и 200 Pro с ИИ-камерами

Компания Honor объявила о запуске смартфонов Honor 200 и Honor 200 Pro на мировом рынке в рамках мероприятия, которое прошло в Париже.

Китайские версии этих устройств были представлены в конце мая, а теперь пришло время для глобального запуска. Главной задачей компании при выпуске устройств было сделать их лучшими в портретной фотографии. Для этого в смартфоны внедрили ИИ-функции.

Инженеры Honor разработали специальный ИИ-алгоритм для смартфонов Honor 200, используя анализ освещения и теней на 10 000 классических портретах в сотрудничестве с легендарной парижской фотостудией.

Этот алгоритм способен оптимизировать параметры съемки и обрабатывать полученные изображения в стиле Harcourt на протяжении девяти этапов.

Еще новинки обладают производительными процессорами, яркими экранами без мерцания, инновационными аккумуляторами с поддержкой быстрой беспроводной и проводной зарядки мощностью до 100 Вт.

Смартфоны серии Honor 200 будут доступны на мировом рынке с 26 июня. Цена на модель Honor 200 начинается от 500 евро (почти 49,5 тыс. рублей) в зависимости от выбранной конфигурации памяти. Модель Honor 200 Pro будет продаваться по цене от 700 евро (около 69 тыс. рублей).