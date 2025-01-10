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В РФ стартовал предзаказ на складной HUAWEI Mate X6 и наушники FreeBuds Pro 4

Автор На чтение 1 мин Просмотров 78 Опубликовано

Компания МТС объявила о начале предзаказа на новые складные смартфоны HUAWEI Mate X6 и наушники FreeBuds Pro 4. Заказать устройства можно на сайте МТС с 10 по 23 января.

В РФ стартовал предзаказ на складной HUAWEI Mate X6 и наушники FreeBuds Pro 4

HUAWEI Mate X6 представлен в конфигурации 512 ГБ памяти и 12 ГБ ОЗУ, доступен в красном, черном и сером цветах, и стоит 189 999 рублей.

При предзаказе покупатели получат в подарок умные часы HUAWEI WATCH GT 5 и шесть месяцев гарантии на замену экрана.

Наушники FreeBuds Pro 4 можно приобрести за 15 990 рублей, их предлагаются в черном, белом и зеленом цветах. Заказчики получат умный браслет HUAWEI Band 9 в подарок.

Смартфон Mate X6 отличается тонким складным дизайном и прочной конструкцией. Он оснащен двумя OLED-экранами, а также продвинутой системой камер для высококачественной съемки.

Наушники FreeBuds Pro 4 поддерживают передачу звука без потерь и обладают интеллектуальными функциями шумоподавления.

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