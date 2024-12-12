Состоялась премьера Huawei FreeBuds Pro 4 с шумоподавлением на базе ИИ

Huawei анонсировала свои новые наушники FreeBuds Pro 4, которые выходят на мировой рынок с набором впечатляющих возможностей. Эти устройства используют искусственный интеллект для обеспечения высокого качества звука и удобства во время звонков.

Внешний вид наушников практически не изменился, но теперь на ушной дужке присутствует серебристая нить, логотип Huawei SOUND и надпись «Huawei» внизу. Зарядный футляр также получил золотой ободок, а сами наушники доступны в черном, белом и зеленом цветах.

Каждый наушник имеет размеры 29,1 x 21,8 x 23,7 мм и весит 5,8 грамма, тогда как футляр весит 47 граммов и имеет размеры 46,9 x 65,9 x 24,5 мм. В FreeBuds Pro 4 используются 11-миллиметровые динамические драйверы и планарные диафрагмы.

Наушники стали первыми с технологией Huawei SOUND, обеспечивающей естественное звучание. Пользователи могут наслаждаться мощными басами на частоте 14 Гц и высокими частотами до 48 кГц благодаря тройной адаптивной настройке эквалайзера. Устройство удобно сидит в ушах и не вызывает дискомфорта.

FreeBuds Pro 4 поддерживают передачу звука без потерь со скоростью 2,3 Мбит/с через аудиокодек L2HC 4.0 и технологию Polar Code. Еще одной важной функцией является искусственное подавление шума, которое обеспечивает четкие звонки даже на фоне шума до 100 дБ.

Наушники предлагают до 33 часов автономной работы: каждый наушник оснащен аккумулятором на 55 мАч, а футляр — на 510 мАч. Полная зарядка наушников в футляре занимает около 40 минут, без футляра — до 1 часа.

Управление наушниками осуществляется с помощью различных жестов: двойное нажатие для ответов на звонки и управления воспроизведением, три нажатия для переключения треков, слайд для регулировки громкости и долгое нажатие для активации шумоподавления.

Дополнительные функции включают Bluetooth-сопряжение, интеллектуальную зарядку, защиту от влаги по стандарту IP54 и два способа подключения. Ожидается, что цена Huawei FreeBuds Pro 4 станет известна в ближайшее время.