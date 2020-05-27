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IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале

27.05.2020 12:01

Американский смартфон завоевал популярность на рынке несмотря на пандемию коронавируса, из-за которой продажи смартфонов сократились в целом.
По данным исследовательской компании Omdia, в первом квартале 2020 года Apple отгрузила 19,5 млн iPhone 11.

С таким результатом модель и оказалась самым продаваемым смартфоном начала 2020 года. С существенным отставанием от лидера на втором месте расположился Samsung Galaxy A51 с показателем 6,8 млн экземпляров.

Следующими в списке оказались Xiaomi Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, у которых объёмы составили 6,6 и 6,1 млн штук.

Только на пятом месте оказался iPhone XR, который был лидером первого квартала 2019 года.

Его результат составил 4,7 млн единиц. Если говорить о показателях моделей iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, то они составили 3,8 и 4,2 млн штук.

IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале

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