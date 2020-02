В новом Samsung Galaxy Z Flip появилась неотключаемая реклама

В Samsung Galaxy Z Flip встроили одну очень неприятную особенность, которая присуща смартфонам компании Xiaomi.

Журналист телеканала CNBC в Twitter рассказал, что на его смартфоне Galaxy Z Flip есть реклама, которую он не может отключить.

Эта реклама появляется в виде банеров в фирменных приложениях Samsung, причем рекламу пользователю показывает на основе его интересов.

Журналист написал, что не хочет видеть рекламу в смартфоне стоимостью 1380 долларов.

Samsung Galaxy Z Flip с 14 февраля предлагается и в России, а стоит он 119 тыс. рублей.

Напомним, Samsung Galaxy Z Flip это второй раскладной смартфон корейской компании, куоторый получил прошлогодний процессор и внешний маленький экран, где можно увидеть уведомления и 6,7-дюймовый внутренний дисплей.

Samsung has ads in the phone app — the app you open to place calls — on its $1,380 Galaxy Z Flip. 🙄 pic.twitter.com/tuWr2PxSYh

— Todd Haselton (@robotodd) February 18, 2020