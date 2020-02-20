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20 марта : четверг

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В новом Samsung Galaxy Z Flip появилась неотключаемая реклама

20.02.2020 10:11

В Samsung Galaxy Z Flip встроили одну очень неприятную особенность, которая присуща смартфонам компании Xiaomi.
Журналист телеканала CNBC в Twitter рассказал, что на его смартфоне Galaxy Z Flip есть реклама, которую он не может отключить.

Эта реклама появляется в виде банеров в фирменных приложениях Samsung, причем рекламу пользователю показывает на основе его интересов.

Журналист написал, что не хочет видеть рекламу в смартфоне стоимостью 1380 долларов.
Samsung Galaxy Z Flip с 14 февраля предлагается и в России, а стоит он 119 тыс. рублей.

Напомним, Samsung Galaxy Z Flip это второй раскладной смартфон корейской компании, куоторый получил прошлогодний процессор и внешний маленький экран, где можно увидеть уведомления и 6,7-дюймовый внутренний дисплей.

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