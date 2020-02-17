Блогер на прочность протестировал «раскладушку» Samsung Galaxy Z Flip

Блогер на прочность протестировал «раскладушку» Samsung Galaxy Z Flip17.02.2020 12:14
Известный блогер JerryRigEverything на свои тесты приобрел новый раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip.
Это аппарат был представлен на прошлой неделе и с 14 февраля его уже можно приобрести в магазинах.
По заявлению производителя, гибкий экран Samsung Galaxy Z Flip прикрывает сверхтонкое стекло, и это первый в мире серийный аппарат с таким решением.
Но после теста, защитное покрытие экрана поцарапалось материалом с твёрдостью 2 по шкале Мооса.
Этот показатель указывает на пластик. Заявленное стекло проминается даже от ногтя.
В Samsung отметили, что в Galaxy Z Flip используется материал Ultra Thin Glass, который обеспечивает премиальный внешний вид, но требует бережного обращения.
Блогер JerryRigEverything предположил, что в новой «раскладушке» компания использовала новый полимер с примесью частиц стекла, поэтому данное покрытие корейская компания называет стеклом.
В целом представители Samsung не рассказывают про инновационное защитное стекло, но было отмечено что в Galaxy Z Flip его прикрывает защитный слой из пластика, как в Galaxy Fold.
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