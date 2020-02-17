Блогер на прочность протестировал «раскладушку» Samsung Galaxy Z Flip

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.45 EUR/RUB: 68.77 BTC/USD: 9934.43

17 марта : понедельник

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Блогер на прочность протестировал «раскладушку» Samsung Galaxy Z Flip

17.02.2020 12:14

Известный блогер JerryRigEverything на свои тесты приобрел новый раскладной смартфон Samsung Galaxy Z Flip.

Это аппарат был представлен на прошлой неделе и с 14 февраля его уже можно приобрести в магазинах.

По заявлению производителя, гибкий экран Samsung Galaxy Z Flip прикрывает сверхтонкое стекло, и это первый в мире серийный аппарат с таким решением.

Но после теста, защитное покрытие экрана поцарапалось материалом с твёрдостью 2 по шкале Мооса.

Этот показатель указывает на пластик. Заявленное стекло проминается даже от ногтя.

В Samsung отметили, что в Galaxy Z Flip используется материал Ultra Thin Glass, который обеспечивает премиальный внешний вид, но требует бережного обращения.

Блогер JerryRigEverything предположил, что в новой «раскладушке» компания использовала новый полимер с примесью частиц стекла, поэтому данное покрытие корейская компания называет стеклом.

В целом представители Samsung не рассказывают про инновационное защитное стекло, но было отмечено что в Galaxy Z Flip его прикрывает защитный слой из пластика, как в Galaxy Fold.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги