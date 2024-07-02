В Минцифры перечислили россиянам простые способы защиты от мошенников

Министерство цифрового развития предоставило простые правила, как защитить себя от мошенников, которые пытаются получить доступ к нашим личным данным.

Чтобы совершить мошенничество, они обманывают людей и заставляют их предоставить информацию для входа в свои банковские аккаунты, мобильные приложения или другие полезные ресурсы. Они используют различные хитрости и обращаются к актуальным темам, чтобы казаться правдоподобными и воздействовать на наши эмоции.

Мошенники могут выдавать себя за сотрудников социальных служб, медиков, правоохранителей или обещать нам выигрыш в лотерею, улучшение пенсии, выплаты от государства или выгодные кредиты. Эти методы называются социальной инженерией, так как злоумышленники используют социальные манипуляции, чтобы получить доступ к нашим данным.

Вот несколько простых правил, которые помогут защититься от социальной инженерии:

Будьте осторожны при телефонных разговорах и не спешите. Если разговор кажется вам подозрительным, лучше положить трубку и самостоятельно связаться с банком или организацией по официальным номерам, которые указаны на их официальном веб-сайте. Помните, что представители Госуслуг и служб безопасности банков никогда не звонят первыми. Обратите внимание на способ связи. Мошенники часто используют мессенджеры для звонков. Настоящие представители ведомств и органов власти никогда не будут звонить через WhatsApp или Telegram. Никогда не сообщайте никому свои логины и пароли от личных кабинетов. Будьте внимательны при получении смс-кодов и убедитесь, что они запрашиваются только вами и никому больше. Например, смс-коды от Госуслуг должны быть предоставлены только лично вам и никому больше. Следите за актуальностью номера, к которому привязан ваш аккаунт. Используйте сложные пароли и регулярно их меняйте. Если сервис позволяет, включите двухфакторную аутентификацию. На Госуслугах вы можете выбрать смс-код, одноразовый код или вход по биометрии в качестве второго фактора. Внимательно проверяйте адрес страницы, на которой вводятся ваши данные, чтобы не попасть на фишинговый сайт. Помните, что единственно верный адрес Госуслуг — gosuslugi.ru.

Госуслуги обеспечивают надежную защиту, и злоумышленники могут получить доступ к вашему аккаунту только в случае, если вы сами передадите им все необходимые данные для входа. На портале Госуслуг предусмотрены все инструменты для обеспечения безопасности вашаккаунта, но важно беречь свои личные данные и быть осторожными.

Источник: Минцифры.