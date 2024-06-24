Мошенники для обмана россиян активно стали использовать нейросети

Случаи мошенничества с использованием дипфейков становятся все более распространенными.

Дипфейки представляют собой технологию, которая может создавать реалистичные поддельные изображения и видео, на которых лица людей заменяются на лица других людей с использованием нейросетей.

Мошенники могут использовать дипфейки для создания иллюзии, что они являются руководителями или другими доверенными лицами, и вводить людей в заблуждение, отправляя им поддельные видео с указаниями или даже проводя видеозвонки, при которых они выдают себя за других людей. Понять, что на самом деле общаешься с мошенником, может быть сложно.

Для защиты от таких мошеннических атак рекомендуется принимать следующие меры:

В случае получения подозрительных файлов или сообщений с подозрительной просьбой, попытайтесь связаться с коллегой или начальником через другой мессенджер, социальную сеть или по телефону, чтобы подтвердить подлинность информации.

Будьте осторожны при разговорах по телефону, особенно если речь зашла о ваших деньгах. Прервите звонок, если что-то кажется вам подозрительным.

Никогда не сообщайте по телефону личные данные, данные банковских карт или коды из смс-сообщений.

Обратитесь к официальным источникам информации, чтобы получить рекомендации по цифровой безопасности и ознакомиться с правилами, которые помогут вам защититься от мошенников.