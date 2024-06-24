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Мошенники в РФ придумали новые способы кражи денег на маркетплейсах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Появились новые способы мошенничества на онлайн-маркетплейсах, связанные с кражей денег.

Мошенники взламывают учетные записи пользователей и делают заказы у фейковых продавцов. Они затем списывают деньги с привязанных к учетным записям банковских карт.

Эксперты рекомендуют не использовать одинаковые пароли для разных сайтов и регулярно их менять.

Также полезно включить двухфакторную аутентификацию, где для входа в учетную запись требуется ввести не только пароль, но и дополнительный код, например, полученный по SMS.

Для безопасных онлайн-покупок можно также использовать отдельную карточку, на которую переводятся средства перед каждой покупкой.

Это поможет ограничить возможные потери, если учетная запись все же будет скомпрометирована.

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