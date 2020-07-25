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В комплекте с новым iPhone 12 может быть черный зарядный кабель

25.07.2020 19:19

Недавно стало известно, что в комплекте iPhone 12 помимо смартфона может оказаться только фирменный кабель, тогда как от зарядного блока и наушников в компании решили отказаться. В комплекте с новым iPhone 12 может быть черный зарядный кабель
Еще одной приятной новостью стало то, что фирменный кабель будет выполнен в тканевой оплетке. Но недавно еще выяснилось, что он может быть белого или черного цвета.

Новые фотографии Lightning появились в Сети. На них показали два шнура, которые немного отличаются друг от друга.

В частности, в белом кабеле не будет резиновой трубки в месте соединения кабеля с разъемом.

В остальном они будут идентичны. Какой из них будет находиться в комплекте с новым iPhone 12 пока неизвестно.

Возможно один из них будет в комплекте с менее доступными моделями, а второй – в топовых смартфонах.

В комплекте с новым iPhone 12 может быть черный зарядный кабель

Названа предварительная дата анонса нового iPhone 12

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