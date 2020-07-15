Опубликованы первые фото обновленного кабеля Lightning для iPhone 12

В распоряжении китайского инсайдера оказались первые фотографии фирменного кабеля Lightning, который будет предлагаться для новой линейки iPhone 12.

Оказалось, что он впервые с момента выхода iPhone 5 шнур изменится, и как известно, он будет единственным аксессуаром, предложенным в коробке со смартфоном.

Как уже сообщалось ранее, компания хочет отказаться от комплектного блока и наушников.

Если снимки шнура не являются фейком, то Lightning получит оплетку вместо прорезиненного материала, а также USB Type-C.

Последний позволит подключаться к адаптерам с быстрой зарядкой и новым MacBook.