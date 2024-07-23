Главная » Новости

В КНР начались продажи новых Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

На прошлом неделе Xiaomi представила две новые модели смартфонов — Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip.

В КНР начались продажи новых Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip

Теперь эти устройства стали доступны для покупки на китайском рынке. Наряду с этим появились сообщения, что Xiaomi Mix Fold 4 все также может оказаться эксклюзивом для КНР, тогда как Mix Flip станет глобальной моделью.

Напомним, что цена на Xiaomi Mix Fold 4 варьируется в зависимости от версии. Модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стоит от 8 999 юаней (108 тыс. рублей).

Версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ хранилища доступна за 9 999 юаней (120 тыс. рублей), модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти продается по цене 10 999 юаней (132 тыс. рублей). Смартфон доступен в черном, белом и синем цветах.

 

В КНР начались продажи новых Xiaomi Mix Fold 4 и Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Flip также предлагает несколько вариантов по цене. Модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти стоит 5999 юаней (72 тыс. рублей). За версию с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ случилась цена 6499 юаней (54 тыс. рублей), модель с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти продается по цене 7299 юаней (87 тыс. рублей). Смартфон представлен в черном, белом и фиолетовом цветах.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.