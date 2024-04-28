Смартфоны Huawei Pura 70 уже получили более 90% компонентов китайских компаний. Однако, по данным GizmoChina, одна из камер и процессор модели Ultra по-прежнему зависят от иностранных технологий.

Исследовательская фирма Fomalhaut Techno Solutions из Японии провела анализ компонентов Pura 70 и обнаружила, что почти все основные компоненты производятся местными компаниями. Таким образом, В КНР локализация производства смартфонов от Huawei превысила 90%.

Исключением стал только передовой процессор (Kirin 9010) и основная камера модели Pura 70 Ultra, которые по-прежнему зависят от иностранных технологий. Но благодаря прогрессу в производстве чипов и камер, вероятно, это ограничение будет преодолено в будущем.

На внутреннем рынке Китая Honor и Huawei стали очень популярными и заняли первое место в рейтинге продаж смартфонов по данным IDC за первый квартал 2024 года. Большой спрос на серию Pura 70 привел к нехватке устройств в основных каналах продаж и росту цен на вторичном рынке.

Ожидается, что Huawei покажет хорошие результаты в этом году: они планируют доставить 50 миллионов смартфонов. Модель Pura 70 сыграла важную роль в этом успехе, так как продажи только этой серии уже превысили десятки миллионов устройств.