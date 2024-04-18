HUAWEI провела презентацию линейки флагманов Pura 70

HUAWEI презентовала свою новую линейку смартфонов, включающую флагманский Pura 70 Pro+ и две более доступные модели. Несмотря на некоторое упрощение по сравнению с версией Ultra, все устройства все еще обладают флагманскими характеристиками.

HUAWEI Pura 70 Pro+ оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2844×1260 пикселей и частотой обновления от 1 до 120 Гц.

Экран также имеет защитное стекло Kunlun второго поколения. Смартфон построен на базе процессора Kirin 9010 и предлагается в конфигурациях памяти 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ.

Основная камера смартфона оснащена 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией и переменной диафрагмой. Он также имеет ультраширокоугольную камеру разрешением 12,5 Мп и телекамеру с разрешением 48 Мп.

Аккумулятор емкостью 5050 мАч обеспечивает автономность устройства, поддерживая быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт.

Смартфон также поддерживает спутниковые связи Beidou-3 и Tiantong-4 и предлагает новые функции искусственного интеллекта, аналогичные Ultra-версии.

HUAWEI Pura 70 Pro оснащен аналогичным дисплеем, камерами, аккумулятором и дизайном, но использует процессор Kirin 9000S1 и имеет другую систему спутниковой связи. Он также предлагается с 12 ГБ оперативной памяти.

Базовая модель отличается от более продвинутых версий. Она имеет корпус с плоскими гранями и 6,6-дюймовым OLED-дисплеем, а также другой набор вспомогательных камер.

Разрешение ультраширокой камеры составляет 13 Мп, а телекамеры — 12 Мп. Аккумулятор емкостью 4900 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Отсутствует поддержка спутниковой связи.