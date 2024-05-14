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В Google Pixel 8a установлен флагманский чип Tensor G3 с урезанными возможностями

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Google представила новый смартфон Pixel 8a, доступный по цене $500. Тесты показали, что SoC Tensor G3 в Pixel 8a ведет себя немного иначе, работая немного медленнее, чем в Pixel 8 Pro.

В Geekbench в многопоточном режиме Pixel 8a отстает от более дорогих моделей на 5-9%, что является заметным, но не критичным показателем.

В то же время, производительность в однопоточном режиме остается на уровне Pixel 8. Некоторые особенности бенчмарка PCMark Work привели к тому, что Pixel 7a опережает Pixel 8a и Pixel 8.

В графическом тесте 3DMark Wild Life, проведенном в режиме стресс-теста, Pixel 8a начинает на уровне более продвинутых моделей, но постепенно отстает от Pixel 8 Pro.

Однако интересно то, что в какой-то момент Pixel 8a обходит Pixel 8 и разница в производительности между Pixel 8a и Pixel 8 Pro сокращается. Это может свидетельствовать о том, что в более дорогих моделях больше проявляется снижение производительности GPU.

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