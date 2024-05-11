Google Pixel 8a можно найти даже при полностью разряженном АКБ

Новый смартфон Google Pixel 8a обладает функцией, позволяющей его найти даже при полной разрядке батареи, что является приятным дополнением.

Это стало возможным благодаря специальному аппаратному обеспечению, встроенному в устройство, и чипу Bluetooth, который продолжает работу несколько часов после выключения питания.

С помощью сети Find My Device от Google сигнал Bluetooth может быть транслирован, и другие устройства Android могут обнаружить смартфон.

Данные о местоположении потерянного устройства зашифровываются и отправляются на серверы Google для обеспечения конфиденциальности.

Большинство устройств Android не имеют возможности отправлять сигналы Bluetooth, когда они выключены или их батарея полностью разряжена.

Функция Powered-Off Finding в Pixel 8a реализуется с помощью поддержки Android API, которая позволяет системе отправлять предварительно вычисленные сигналы сети Find My Device на чип Bluetooth.