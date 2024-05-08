Google представила свой бюджетный смартфон Pixel 8a с ценником $499

Google анонсировала появление доступного бюджетного смартфона Pixel 8a. Новинка, оснащенная процессором, используемым в флагманских моделях компании, была представлена со стартовой ценой от 499 долларов.

Ожидалось, что устройство дебютирует на конференции разработчиков I/O 2024, но Google решила иначе.

Новый смартфон получил 6,1-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1080×2400 пикселей. Максимальная яркость экрана достигает 2000 нит, что на 40% превышает показатели предыдущей модели.

Внутри установлен процессор Google Tensor G3, такой же, как в флагманских моделях Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Кроме того, смартфон оснащен 8 ГБ оперативной памяти.

Pixel 8a имеет двойную заднюю камеру с датчиками на 64 и 13 Мп, но, в отличие от Pixel 8, не имеет макрообъектива. Фронтальная камера оборудована 13-мегапиксельным сенсором.

Благодаря использованию нейронных сетей, функции съемки были улучшены, а также появились новые возможности.

Емкость аккумулятора составляет 4492 мАч, поддерживается как беспроводная зарядка мощностью 7,5 Вт, так и проводная зарядка мощностью 18 Вт.

Смартфон имеет защиту от пыли и влаги по стандарту IP67. Гарантия обновлений операционной системы Android предоставляется в течение семи лет. Устройство также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.

Цена на Google Pixel 8a в США начинается от 499 долларов (45 600 рублей) за модель с 128 ГБ памяти.

Смартфон предлагается в четырех цветовых вариантах: черном, голубом, бирюзовом и бежевом. Модель с 256 ГБ памяти доступна только в черном цвете и стоит 559 долларов или около 51 000 рублей.