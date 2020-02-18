В экране Motorola Razr появилась новая проблема

В Motorola Razr была обнаружена новая проблема, и она связана с гибким экраном.

Пока гибкие экраны нельзя назвать надежными, так как на всех выпущенных серийных смартфонах уже наблюдались разные проблемы и все они связаны именно с защитой дисплея.

Представленный 11 февраля Samsung Galaxy Z Flip по заявлению производителя получил защиту гибкого дисплея новым типом стекла, но накануне «АСТЕРА» писала, что у пользователя это стекло лопнуло при низкой температуре.

Motorola Razr в отличие от Galaxy Z Flip получила пластиковую защиту экрана и у автора сайта Inputlag Раймонда Вонга в месте изгиба защитная пластиковая пленка вздулась.

Предположительно, на фабрике допустили брак и некачественно наклеили защитную пленку на экран.

После отслоения в месте изгиба стал плохо работать сенсор, а сам дисплей отошел от корпуса.

Владелец смартфона полагает, что отслоение пленки связано с перепадом температуры.

В Motorola пока никак не отреагировали на сообщение Раймонда Вонга, но возможно компания бесплатно заменит дисплей в возрождённой легенде.