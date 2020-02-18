В экране Motorola Razr появилась новая проблема

В экране Motorola Razr появилась новая проблема19.02.2020 00:34
В Motorola Razr была обнаружена новая проблема, и она связана с гибким экраном.
Пока гибкие экраны нельзя назвать надежными, так как на всех выпущенных серийных смартфонах уже наблюдались разные проблемы и все они связаны именно с защитой дисплея.
Представленный 11 февраля Samsung Galaxy Z Flip по заявлению производителя получил защиту гибкого дисплея новым типом стекла, но накануне «АСТЕРА» писала, что у пользователя это стекло лопнуло при низкой температуре.
Motorola Razr в отличие от Galaxy Z Flip получила пластиковую защиту экрана и у автора сайта Inputlag Раймонда Вонга в месте изгиба защитная пластиковая пленка вздулась.
Предположительно, на фабрике допустили брак и некачественно наклеили защитную пленку на экран.
После отслоения в месте изгиба стал плохо работать сенсор, а сам дисплей отошел от корпуса.
Владелец смартфона полагает, что отслоение пленки связано с перепадом температуры.
В Motorola пока никак не отреагировали на сообщение Раймонда Вонга, но возможно компания бесплатно заменит дисплей в возрождённой легенде.
«Раскладушки» Motorola Razr хватило всего на 27 000 сгибаний
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