«Раскладушки» Motorola Razr хватило всего на 27 000 сгибаний

CNET после выхода раскладного смартфона Motorola Razr решила его протестировать на надежность. Для этого аппарат был зафиксирован в специальный аппарат, которые раскрывал и закрывал смартфон.

Сам тест был записан и опубликован на YouTube-канале CNET. В ролике можно увидеть, что через четыре часа в смартфоне произошел первый сбой в петле, когда аппарат отказался закрываться после 27 000 циклов.

После того как извлекли смартфон из аппарата, было обнаружено что в устройстве с экраном ничего не произошло, даже не образовалась выраженная складка в месте сгиба.

Через время устройство стало снова складываться, но уже с явными скрипами и щелчками. Стоит напомнить, что по заявлению Samsung гибкий смартфон Galaxy Fold способен выдержать 200 тыс. циклов сгибания и разгибания, но на практике оказалось, что устройство отрабатывает 119 тысяч циклов и у него перестает работать часть гибкого экрана.

