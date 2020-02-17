Экран смартфона Samsung Galaxy Z Flip лопнул на морозе

Samsung Galaxy Z Flip поступил в продажу 14 февраля. Этот аппарат есть и в России, где можно купить за 119 990 рублей.

В сети появилось фото Galaxy Z Flip с поврежденным в месте изгиба стеклом.

Как оказалось, пользователь после покупки и распаковки смартфона с хлопком закрыл его, после чего услышал характерный хруст стекла.

Позже выяснилось, что устройство перед распаковкой находилось в условиях низкой температуры.

Известно, что Samsung покупателю раскладного смартфона заменила экран, вот только не сообщается во сколько обошлась данная процедура.