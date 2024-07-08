В DxOMark оценили камеру нового смартфона Honor 200 Pro

Новые Honor 200 Pro уже дебютировали на мировом рынке и ранее DxOMark тестировали качество экрана этих устройств.

Также дошла очередь и до камеры смартфона, которая показала неплохой результат. Специалисты DxOMark протестировали камеру смартфона Honor 200 Pro, которая заработала 137 баллов.

Преимуществами камеры Honor 200 Pro назван быстрый и точный автофокус, точная передача цвета и хорошая детализация при съемке на большом расстоянии.

Среди недостатков оказался низкий контраст в сценах с высокой динамикой, небольшое перенасыщение на видео и случайные артефакты, блики и ореолы на фотографиях.

В общем рейтинге смартфон занял 33 место, что является хорошим результатом. Камера Honor 200 Pro продемонстрировала качество, сопоставимое с флагманскими моделями других производителей, таких как Xiaomi, Huawei и Google Pixel.

В категории камер высшего класса Honor 200 Pro занял второе место, уступив только модели Pixel 7.