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В DxOMark оценили камеру нового смартфона Honor 200 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Новые Honor 200 Pro уже дебютировали на мировом рынке и ранее DxOMark тестировали качество экрана этих устройств.

В DxOMark оценили камеру нового смартфона Honor 200 Pro

Также дошла очередь и до камеры смартфона, которая показала неплохой результат. Специалисты DxOMark протестировали камеру смартфона Honor 200 Pro, которая заработала 137 баллов.

Преимуществами камеры Honor 200 Pro назван быстрый и точный автофокус, точная передача цвета и хорошая детализация при съемке на большом расстоянии.

Среди недостатков оказался низкий контраст в сценах с высокой динамикой, небольшое перенасыщение на видео и случайные артефакты, блики и ореолы на фотографиях.

В общем рейтинге смартфон занял 33 место, что является хорошим результатом. Камера Honor 200 Pro продемонстрировала качество, сопоставимое с флагманскими моделями других производителей, таких как Xiaomi, Huawei и Google Pixel.

В категории камер высшего класса Honor 200 Pro занял второе место, уступив только модели Pixel 7.

 

 

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