Однако в сравнении с iPhone 15 Pro Max, новинка от Honor имеет меньший ценник.

Представленный накануне Honor 200 Pro уже побывал на тестах специалистов DxOMark. DxOMark оценили качество экрана Honor 200 Pro на уровне iPhone 15 Pro Max.

В результате оба экрана получили по результатам тестов одинаковое количество баллов — 151. Еще можно отметить, что Honor 200 Pro также отличается рекордным качеством цветопередачи, получив от DxOMark 165 баллов.

Смартфон Honor 200 Pro оснащен 6,78-дюймовым OLED-экраном разрешением 2700 х 1224 пикселя.

Он обладает кадровой частотой 120 Гц и локальной пиковой яркостью 4000 кд/кв.м. Устройство также обладает высокой частотой регулировки ШИМ в 3840 Гц.