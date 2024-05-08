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В Apple рассказали, каким получился 3-нм процессор M4

Автор На чтение 2 мин Просмотров 5 Опубликовано

Apple представила свой новейший мобильный процессор M4, который обладает самым мощным нейронным процессором (NPU) в мире. Официальная презентация прошла на мероприятии Let Loose.

В Apple рассказали, каким получился 3-нм процессор M4

Процессор Apple M4, изготовленный с использованием второго поколения 3-нм техпроцесса TSMC, содержит более 28 миллиардов транзисторов. Он включает 10 вычислительных ядер CPU (4 производительных и 6 энергоэффективных) и 10 графических ядер GPU на новой архитектуре с поддержкой динамической кеш-памяти, а также технологий сетчатого затенения и аппаратного ускорения трассировки лучей.

По заявлению Apple, производительность нового чипа M4 превышает процессор M2 на 50% в области вычислений и вчетверо в области графики. Компания также утверждает, что M4 является на 50% более энергоэффективным по сравнению с M2.

На презентации было сказано, что M4 обеспечивает такую же производительность, как у конкурентов, но потребляет всего четверть от их энергопотребления, однако компания не представила сравнительные графики для подтверждения этой информации.

Особенностью Apple M4 является новый 16-ядерный нейронный движок (NPU) с производительностью 38 TOPS (триллион операций в секунду).

Согласно заявлению Apple, этот NPU в M4 превосходит скорость работы NPU, встроенного в процессор Apple A11 Bionic, примерно в 60 раз. Компания утверждает, что новый NPU M4 превосходит любой другой NPU, используемый в так называемых AI-ПК конкурентов.

В составе чипа также присутствует новый интерфейс дисплея с поддержкой частоты обновления до 120 Гц и технология экрана Tandem OLED, применяемая в новых планшетах iPad Pro. Apple M4 также обладает пропускной способностью унифицированной памяти на уровне 120 Гбайт/с. Эти новые функции делают процессор M4 основой для будущего поколения продуктов Apple, обеспечивая более высокую производительность и эффективность.

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