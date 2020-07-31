В Apple перенесли сроки выхода нового iPhone 12

Ранее инсайдеры сообщали о возможном переносе старта продаж и презентации новых флагманов, но официально компания сообщения эти не комментировала.

При этом недавно финансовый директор компании Луку Маэстри официально сообщил журналистам, что в Apple перенесли сроки выхода нового iPhone.

В частности, было сказано, что смартфоны 2020 года появятся в продаже позже, чем обычно.

Луку Маэстри рассказал, что традиционно продажи запускают в конце сентябре, но в этом году запуск состоится на несколько недель позже.

То есть iPhone 12 станут доступны для покупки в октябре. Что касается даты презентации, то она не названа, но предполагается, что она все-таки будет проведена в первой половине сентября.