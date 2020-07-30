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Названы новые цены на линейку смартфонов iPhone 12

30.07.2020 20:52

Ранее уже публиковали данные по стоимости флагманских смартфонов американской компании.
Каждый раз данные по ценам разнились, но похоже, что ближе к презентации iPhone 12 информация будет более правдивой.

Источником подробностей о стоимости стал инсайдер Komiya, опубликовавший цены на все модели и их конфигурации.

Если верить источнику, то самый доступный из четырех моделей аппарат с 5,4-дюймовым экраном обойдется в 699 долларов за вариант с 64 ГБ.

Версии со 128 и 256 ГБ оценят в 749 и 849 долларов. Стоимость iPhone 12 Max, у которого будет 6,1-дюймовый дисплей, составит 799, 849 и 949 долларов за версии с 64, 128 и 256 ГБ.

6,1-дюймовый iPhone 12 Pro обойдется в 1049 долларов за вариант со 128 ГБ, 1 149 долларов за версию с 256 ГБ и 1 349 долларов за конфигурацию с 512 ГБ.

Самый дорогой смартфон в линейке оценят в 1 149, 1 249 и 1 449 долларов за варианты 128, 256 и 512 ГБ.

В этом случае указаны цены на модели с поддержкой сетей пятого поколения, но ранее была информация, что будут еще устройства с 4G. Предположительно, они обойдутся на 50-100 долларов дешевле.

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