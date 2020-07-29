Согласно последним сообщениям, новые флагманы американской компании все-таки представят традиционно в сентябре, а не на один-два месяца позже, как сообщалось ранее.

Регулярно в сети появляются новые подробности о смартфонах, а также их показывают на различных рендерах или живых фото.

Недавно был опубликован снимок одной из модели смартфона, на котором показали, что в смартфоне вырез вверху экрана останется большим.

Теперь же на изображениях в Сети показали самый компактный iPhone 12. Речь идет о модели, которая будет оснащена 5,4-дюймовым экраном.

Этот аппарат на изображениях сравнили с iPhone 11 Pro Max.

По слухам, самый маленький iPhone 12 обойдется по цене на 50 долларов дешевле, чем iPhone 11. То есть в России этот аппарат могут предложить по цене от 50 тыс. рублей.