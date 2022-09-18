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Цены на первые iPhone 14 рухнули в первый день продаж

Автор На чтение 1 мин Просмотров 138 Опубликовано

Речь идет о стоимости смартфонов в Китае, которые предлагали спекулянты.

Причиной того, что спекулянты не смогли заработать на продажах смартфонов, стал хороший запас новинок, который сделала Apple.

В магазинах оказалось достаточно смартфонов, поэтому спекулянты вынуждены были снизить цены уже к концу первого дня с момента старта продаж.

Так, за iPhone 14 Pro они стали продавать всего на 125 долларов дороже, а версию iPhone 14 Pro Max с 1 ТБ памяти на 320 долларов против 600 долларов в первой половине дня.

Специалисты говорят, что уже через неделю наценки станут минимальными и не превысят 70 долларов.

Apple объявила все цены на новые iPhone 14, AirPods Pro 2 и Apple Watch 8

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