Apple объявила все цены на новые iPhone 14, AirPods Pro 2 и Apple Watch 8

Презентация новых устройств от американской компании состоялась 7 сентября.

В линейке iPhone 14 дебютировали четыре модели и в 2022 году в ней больше нет мини-версии, от которой в компании решили отказаться. iPhone 14 предлагают купить в трёх версиях со 128, 256 и 512 ГБ встроенной памяти. Оперативной памяти во всех устройствах, напомним, будет 6 ГБ.

Самая доступная модель будет доступна по цене 799, 899 и 1099 долларов соответственно, а это 48 800, 54 900 и 67 200 рублей по актуальному курсу на 7 сентября. Модель iPhone 14 Plus также будет доступна в трех конфигурациях с таким же объемом памяти.

Их стоимость составит 899, 999 и 1 199 долларов, а это 54 900, 61 000 и 73 300 рублей. В про-версиях помимо указанного выше объема памяти будет еще и 1 ТБ ПЗУ.

Цены на дорогие варианты выглядят следующим образом:

iPhone 14 Pro (128 ГБ) — 999 долларов (61 000 рублей);

iPhone 14 Pro (256 ГБ) — 1099 долларов (67 200 рублей);

iPhone 14 Pro (512 ГБ) — 1299 долларов (79 400 рублей);

iPhone 14 Pro (1 ТБ) — 1499 долларов (91 600 рублей);

iPhone 14 Pro Max (128 ГБ) — 1099 долларов (67 200 рублей);

iPhone 14 Pro Max (256 ГБ) — 1199 долларов (73 300 рублей);

iPhone 14 Pro Max (512 ГБ) — 1399 долларов (85 500 рублей);

iPhone 14 Pro Max (1 ТБ) — 1599 долларов (97 700 рублей).

Еще на мероприятии 7 сентября дебютировали смарт-часы Apple Watch 8, Apple Watch 8 Ultra и Apple Watch SE 2.

Стоимость Apple Watch 8 (41 мм) составляет 399 долларов или 24,3 тыс. рублей, Apple Watch 8 (45 мм) оценили в 429 долларов или 26,2 тыс. рублей, Apple Watch SE (40 мм) обойдутся в 249 долларов или 15,2 тыс. рублей, а Apple Watch SE (44 мм) предлагают купить за 279 долларов или 17 тыс. рублей. Что касается Apple Watch Ultra (49 мм), то их оценили в 799 долларов или 48,8 тыс. рублей.