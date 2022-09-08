Apple официально представила смартфоны iPhone 14 2022 года

Американская компания, как и анонсировала, представила свои новинки 7 сентября.

Изменением линейке становится отсутствие модели iPhone mini, от которой решили отказаться. Таким образом в линейке 2022 года дебютировали четыре модели, которые уже доступны для заказа.

Стоит отметить, что в Россию смартфоны официально поставляться не будут, и привозить их начнут по параллельному импорту, и не стоит сомневаться, что их стоимость окажется выше рекомендованных производителем цен. Итак, все аппараты в линейке получили нововведения. Самая младшая модель iPhone 14 внешне сильно не изменилась.

Смартфон оснащен 6,1-дюймовым экраном OLED Super Retina XDR, в котором по-прежнему имеется «монобровь». На задней панели имеется камера как в iPhone 13. Основой для аппарата стал улучшенный прошлогодний процессор A15 Bionic, который как заявляет производитель принесет улучшенную графику и будет на 25% мощнее в играх.

Изменения претерпела и камера устройства, который получил улучшенный 12-мегапиксельный модуль с захватом до 49% больше света при съемке в недостаточных условиях освещения. Также улучшили и фронтальную камеру по этому же критерию на 38%. Еще смартфон получил технологию Photonic Engine, улучшающую качество картинки и приносящую режим стабилизации Action Mode для видео.

Вторая модель в линейке iPhone 14 Plus отличается 6,7-дюймовым экраном и емкой батареей. Этот смартфон по сути стал заменой iPhone 14 mini, который не пользовался спросом.

Емкость аккумулятора в смартфоне позволит работать до 26 часов при просмотре видео, что заметно выше, чем у iPhone 14 и iPhone 14 Pro, у которых показатели 20 и 23 часа. Во всех смартфонах теперь доступно 6 ГБ оперативной памяти и поддержка спутниковой связи. На американском рынке будут представлены аппараты в версии без слота для SIM-карты.

Что касается Pro-версий iPhone 14, то они отличаются появлением нового выреза с названием Dynamic Island, наличием нового флагманского процессора A16 Bionic, улучшенной камерой, где установили модуль на 48 Мп и наличием технологии Always-On Display. Кроме этого, аппараты будут предлагать в новых цветовых решениях.

Заказать смартфоны можно уже сейчас, тогда как живые продажи стартуют 16 сентября. Стоимость iPhone 14 стартует от 799 долларов (48 800 руб.), iPhone 14 Plus оценили от 899 долларов (54 900 руб.), iPhone 14 Pro обойдется покупателям от 999 долларов (61 000 руб.), а Phone 14 Pro Max будут продавать за 1099 долларов (67 200 руб).