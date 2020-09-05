В Epic Games рассказали, как повлияла ситуация, связанная с удалением игры Fortnite из магазина приложений App Store.

Как оказалось, компания Apple таким поведением нанесла серьезный ущерб компании Epic Games. Согласно обнародованным данным, суточный онлайн Fortnite на iOS снизился на 60%.

При этом разработчики игры боятся, что ушедших игроков они не смогут вернуть, в связи с чем они обратились в суд с просьбой отменить ограничения.

Стоит отметить, что в Fortnite числится 350 млн игроков, среди которых 116 млн это пользователи устройств под управлением iOS.