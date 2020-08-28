Apple представила конкурента Fortnite — PUBG в App Store

На фоне продолжающейся судебной тяжбы между Epic Games и Apple, конкурент Fortnite получает рекламу в App Store. Если открыть App Store сегодня, вы увидите редакционную статью, продвигающую PUBG Mobile, популярную конкурирующую королевскую битву.

Примечательно, что рассказ о PUBG Mobile в App Store появился в тот же день, когда Apple прекратила действие учетной записи разработчика Epic Games, связанной с Fortnite. Историю впервые заметил в Twitter Майк Бизли. Ситуация становится еще более ироничной, если вспомнить, что PUGB Mobile на самом деле построен на движке Unreal Engine от Epic.

На прошлой неделе Epic сообщила, что Apple заявила о прекращении действия учетной записи разработчика Fortnite 28 августа. Это произошло после того, как Epic добавила возможность прямой оплаты в Fortnite, что сначала побудило Apple удалить Fortnite из App Store .

Ранее на этой неделе судья постановил, что Apple не обязана возвращать Fortnite в App Store, но также не может закрыть учетные записи разработчиков, связанные с Unreal Engine или другими свойствами Epic. Epic сосредоточила свой юридический аргумент на том, что у нее есть несколько учетных записей разработчиков, в том числе одна для Fortnite.

Apple заявила, что будет рада снова поприветствовать Fortnite в App Store, если Epic уберет функцию прямых платежей, которая обходит систему покупок внутри приложений Apple. Epic, похоже, не заинтересована в этой уступке, даже из-за нынешней судебной тяжбы.

Удаление Fortnite из App Store и закрытие связанной учетной записи разработчика имеет широкие последствия для игроков Fortnite — вот почему Apple сегодня продвигает PUBG Mobile в App Store. Игроки Fortnite на iPhone, iPad и Mac пропустили вчерашнее расширение игрового контента.

Таким образом, игроки Fortnite на iOS и Mac также потеряли поддержку кроссплатформенного игрового процесса, что является ключевой особенностью этих типов игр Battle Royale.