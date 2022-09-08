Стоимость новых iPhone в РФ может достигать 250 тысяч рублей

Компания Apple 7 сентября официально представила новые смартфоны и опубликовала прайсы.

Между тем эксперты рассказали, сколько могут стоить аппараты на российском рынке. Как известно, из-за санкций официальных поставок новых устройств в РФ не будет.

Смартфоны начнут ввозить в страну по параллельному импорту, а это определенно скажется на стоимости.

Первые iPhone 14 российские покупатели смогут получить уже даже в ночь после мирового старта продаж, и как прогнозируют эксперты, минимальные цены в этот период достигнут 250 тыс. рублей.

Продажи iPhone 14 запланированы на 16 сентября, при этом версия Plus станет доступна для покупки 7 октября.

«Если до конца сентября курс валют не изменится, то первые аппараты появятся в России через «серый» импорт в ночь после мирового начала продаж по цене минимум 180-200 тысяч рублей за минимальные конфигурации. (…) Цены уже через три-пять дней упадут до 120-150 тысяч, а уже спустя полторы недели максимум можно будет взять iPhone 14 за 100-110 тысяч рублей», — приводят слова главного редактора iPhones.ru Никиты Горяинова газета «Известия».