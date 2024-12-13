Главная » Новости

Стали известны цены на смартфоны Samsung Galaxy S25

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Немецкий ресурс WinFuture раскрыл цены на новые модели смартфонов Samsung Galaxy S25. Хорошая новость заключается в том, что стоимость этих устройств останется на уровне предыдущей серии Galaxy S24 в Германии.

Согласно информации, стоимость новых моделей составит:

Galaxy S25: 128 ГБ — 900 евро, 256 ГБ — 960 евро;
Galaxy S25 Plus: 256 ГБ — 1150 евро, 512 ГБ — 1270 евро;
Galaxy S25 Ultra: 256 ГБ — 1450 евро, 512 ГБ — 1570 евро, 1 ТБ — 1810 евро.

Пока нет точной информации об объеме оперативной памяти для этих моделей. Однако ранее сообщалось, что Galaxy S25 Ultra будет оснащён 16 ГБ оперативной памяти, в то время как Galaxy S25 и S25 Plus получат по 12 ГБ. Работать новинки должны на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Премьера флагманской линейки состоится в январе будущего года.

Аналог MagSafe: Samsung готовит свои магнитные аксессуары для Galaxy S25

Опубликованы фотографии макета Samsung Galaxy S25 Ultra

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.