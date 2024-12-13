Стали известны цены на смартфоны Samsung Galaxy S25

Немецкий ресурс WinFuture раскрыл цены на новые модели смартфонов Samsung Galaxy S25. Хорошая новость заключается в том, что стоимость этих устройств останется на уровне предыдущей серии Galaxy S24 в Германии.

Согласно информации, стоимость новых моделей составит:

Galaxy S25: 128 ГБ — 900 евро, 256 ГБ — 960 евро;

Galaxy S25 Plus: 256 ГБ — 1150 евро, 512 ГБ — 1270 евро;

Galaxy S25 Ultra: 256 ГБ — 1450 евро, 512 ГБ — 1570 евро, 1 ТБ — 1810 евро.

Пока нет точной информации об объеме оперативной памяти для этих моделей. Однако ранее сообщалось, что Galaxy S25 Ultra будет оснащён 16 ГБ оперативной памяти, в то время как Galaxy S25 и S25 Plus получат по 12 ГБ. Работать новинки должны на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Премьера флагманской линейки состоится в январе будущего года.