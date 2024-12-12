Аналог MagSafe: Samsung готовит свои магнитные аксессуары для Galaxy S25

Надёжный инсайдер Роланд Квандт сообщил, что компания Samsung планирует выпустить для смартфонов серии Galaxy S25 новые аксессуары с магнитным креплением, похожие на Apple MagSafe.

По информации источника, вместе с новыми смартфонами Samsung выпустит чехлы, оснащённые встроенными магнитами, которые будут совместимы с зарядными устройствами стандарта Qi 2 от разных брендов. Однако в корпусах самих устройств магнитов не будет.

Также Квандт упомянул о других аксессуарах, включая две док-станции — одну простую и одну «3 в 1». В дополнение к этому ожидается новое автомобильное зарядное устройство и кардхолдер с магнитом. Премьера серии Galaxy S25 запланирована на 22 января 2025 года.