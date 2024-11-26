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Опубликованы фотографии макета Samsung Galaxy S25 Ultra

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Блогер и инсайдер Ice Universe опубликовал в Weibo фотографии макета предстоящего флагманского смартфона Samsung Galaxy S25 Ultra. Если информация подтвердится, кардинальных изменений в дизайне ожидать не стоит.

Опубликованы фотографии макета Samsung Galaxy S25 Ultra

Судя по утечкам, Galaxy S25 Ultra будет очень похож на своего предшественника, Galaxy S24 Ultra. Основное внешнее отличие — скруглённые углы корпуса и увеличенные размеры. Остальные элементы, включая блок камер с пятью объективами и встроенный стилус S Pen, останутся неизменными.

Опубликованы фотографии макета Samsung Galaxy S25 Ultra

Смартфон, как ожидается, будет оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite и новой телекамерой с технологией ISOCELL ALoP. Также сообщается, что его цена может быть выше, чем у предыдущей модели.

Презентация серии Galaxy S25 запланирована на январь или февраль следующего года.

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