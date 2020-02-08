Стали известны новые подробности про смарт-часы Samsung Galaxy Watch 2

Стали известны новые подробности про смарт-часы Samsung Galaxy Watch 208.02.2020 16:29
Портал SamMobile раскрыл новые подробности про смарт-часы Galaxy Watch 2. Об этом устройстве информация стала появляться недавно, но пока ее очень мало.
Сообщалось, что часы получат 8 ГБ постоянной памяти и батарею большой емкости.
Теперь тематический ресурс пишет, что часы будут представлены в трех цветах – черном, золотистом и серебристом.
Корпус часов будет выполнен из стали. Ранее «АСТЕРА» писала, что Galaxy Watch 2 будут выпущены в двух размерах.
Ожидается, что Galaxy Watch 2 представят только во второй половине года одновременно с Galaxy Note20, и предположительно презентацию проведут в августе.
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