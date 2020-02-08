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Google готовит неожиданный анонс на большой презентации Samsung

08.02.2020 15:19

Samsung 11 февраля проведет большую презентацию новых продуктов.

На мероприятии под названием Samsung Galaxy Unpacked будут показаны смартфоны серии Galaxy S20, раскладной смартфон с гибким экраном — Galaxy Z Flip и новые аксессуары.

На презентации будут и представители Google, которые на Samsung Galaxy Unpacked окажутся не просто так.

Американская компания заявила, что 11 февраля будет сделан «захватывающий анонс», касающийся ОС Android. Что именно готовит Google пока не известно.

Есть версия, что смартфоны Galaxy получат встроенный сервис Google Duo, а по другим данным Google покажет оптимизированный интерфейс для раскладных смартфонов.

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