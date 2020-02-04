Новое поколение смарт-часов Samsung Galaxy Watch 2 получит 8 ГБ флэш-памяти

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.91 EUR/RUB: 70.79 BTC/USD: 9290.22

4 марта : вторник

ТОП новости

Интервью

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

В недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании. 

Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Новое поколение смарт-часов Samsung Galaxy Watch 2 получит 8 ГБ флэш-памяти

04.02.2020 13:15

Еще в прошлом году сообщалось, что Samsung разрабатывает новые смарт-часы Galaxy Watch 2.

Эта модель пока находится на стадии разработки, но инсайдерам уже удалось узнать некоторые подробности.

Источник пишет, что новое поколение Galaxy Watch получит большой объём накопителя, который составит 8 ГБ. Также сообщается про высокую емкость батареи – 330 мАч.

Но такой аккумулятор будет только в одной модели. Предполагается, что всего будет выпущено два варианта Galaxy Watch 2 разных размером.

Напомним, 11 февраля корейская компания проведет презентацию новых продуктов, в рамках которой будут представлены смартфоны, недорогие смарт-часы и беспроводные наушники.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги