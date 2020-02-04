Новое поколение смарт-часов Samsung Galaxy Watch 2 получит 8 ГБ флэш-памяти

Еще в прошлом году сообщалось, что Samsung разрабатывает новые смарт-часы Galaxy Watch 2.

Эта модель пока находится на стадии разработки, но инсайдерам уже удалось узнать некоторые подробности.

Источник пишет, что новое поколение Galaxy Watch получит большой объём накопителя, который составит 8 ГБ. Также сообщается про высокую емкость батареи – 330 мАч.

Но такой аккумулятор будет только в одной модели. Предполагается, что всего будет выпущено два варианта Galaxy Watch 2 разных размером.

Напомним, 11 февраля корейская компания проведет презентацию новых продуктов, в рамках которой будут представлены смартфоны, недорогие смарт-часы и беспроводные наушники.