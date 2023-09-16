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Спрос на новые iPhone 15 в России намного выше, чем на iPhone 14

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Крупные российские ретейлеры зафиксировали повышенный интерес покупателей к новой линейке смартфонов iPhone 15 по сравнению с прошлогодней моделью iPhone 14.

По данным руководителя «М.Видео-Эльдорадо», количество оплаченных предзаказов iPhone 15 за первые два дня превысило аналогичный показатель для iPhone 14 в 3 раза. Самым популярным оказался сегмент Pro с наиболее мощными характеристиками.

Гендиректор МТС также сообщил о 50%-ном росте количества предзаказов по сравнению с прошлым годом, лидерами стали модели Pro Max и Pro. Большинство выбирали версии с 256 Гб.

Источник: РБК.

 

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